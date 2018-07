São Carlos sedia etapa do Grand Prix no Brasil

Maior campeã do torneio, a seleção brasileira buscará o nono título. A estreia será no dia 6 de agosto, diante de Taiwan, que substitui a Coreia do Sul no grupo do Brasil - o país desistiu da competição por problemas financeiros. Também em São Carlos, o Brasil ainda joga nos dias seguintes contra Japão e Itália.

Esta será a terceira vez que o Brasil receberá uma etapa do Grand Prix. No ano passado, a sede brasileira foi o Maracanãzinho, no Rio. Já as partidas em São Carlos, que fica a 233 quilômetros da capital, acontecerão no ginásio Nilton Olaio Filho.

A fase final do Grand Prix está marcada para Ningbo, na China, e contará com as cinco melhores seleções do torneio, além das próprias chinesas, que estão garantidas como país-sede. Antes, o Brasil ainda disputa duas etapas da competição, em Macau e Taiwan.