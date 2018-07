Seleção brasileira de vôlei admite temor com Wallace e Murilo

A vitória por 3 sets a 1 sobre a Rússia deixou a seleção brasileira masculina de vôlei como única equipe invicta no Mundial e a levou a avançar em primeiro lugar para a terceira fase do torneio, mas também provocou preocupações. Afinal, o oposto Wallace, o central Sidão e o ponteiro Murilo deixaram a partida deste domingo contundidos.

Wallace sofreu um entorse no tornozelo direito, Sidão reclamou de dores no joelho direito e Murilo sentiu uma fisgada na coxa direita. O médico da seleção brasileira, Álvaro Chamecki, evitou fazer prognósticos e explicou que Sidão e Murilo farão exames médicos nesta segunda-feira para determinar a gravidade dos problemas. Mas ele revelou que Wallace e Murilo são as maiores preocupações para a sequência do Mundial.

"O Wallace teve um entorse no tornozelo direito, mas não parece nada muito grave. O problema é que o tempo até o próximo jogo é curto. Vamos começar o tratamento com fisioterapia e medicação para ver como vai evoluir. O Sidão já vinha com uma dor no joelho direito e hoje sentiu um pouquinho mais forte. Amanhã, vamos fazer um exame por precaução para ver se houve ruptura parcial do tendão, mas, a princípio, não parece preocupante. O Murilo sentiu uma fisgada na coxa direita e precisamos de um exame de imagem para saber se tem lesão muscular e se vamos conseguir colocá-lo em condição de jogo", explicou o médico.

Substituto de Wallace durante a partida, o oposto Leandro Vissotto foi o maior pontuador do duelo com 15 acertos e destacou que o triunfo sobre um dos candidatos ao título do Mundial dá mais otimismo ao Brasil. Ao mesmo tempo, destacou a importância da equipe manter a concentração para a sequência do torneio.