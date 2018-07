Seleção brasileira de vôlei enfrentará Rússia e China em Montreux

MONTREUX - A seleção brasileira feminina de vôlei já sabe quem enfrentará em sua estreia neste ano, no Torneio de Montreux, na Suíça. As bicampeãs olímpicas terão Rússia, China e Suíça na fase de grupos em sua primeira competição da temporada, entre os dias 28 de maio e 2 de junho.

Maior sensação do campeonato, por causa dos títulos olímpicos, o Brasil ficará no Grupo A. O adversário de estreia será a anfitriã Suíça no dia 28. No dia seguinte, as rivais serão as chinesas. E, no dia 30, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães vão duelar com as russas.

O Grupo B contará com Itália, Japão, Alemanha e República Dominicana. Após as três partidas em cada chave, os dois melhores times avançam às semifinais, a serem disputadas no dia 1.º de junho. A decisão do título está marcada para o dia seguinte.

O torneio, que não conta com o Brasil desde 2010, será a estreia da seleção nesta temporada. As japonesas são as atuais campeãs da competição suíça.