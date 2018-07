Seleção brasileira feminina é campeã da Copa Pan-Americana de Vôlei

CIUDAD JUÁREZ - A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou na noite de sábado o seu primeiro título na temporada. No México, em Ciudad Juárez, a equipe faturou o título da Copa Pan-Americana ao derrotar na decisão a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/19, em 1 hora e 19 minutos.

O Brasil foi campeão pela terceira vez da competição, já que também faturou o troféu em 2006 e 2009. E a conquista veio de forma invicta, com sete triunfos nos sete jogos disputados. Na primeira fase, a seleção bateu Trinidad e Tobago, Costa Rica, Porto Rico e Peru, todos por 3 sets a 0, e os Estados Unidos por 3 sets a 2. Nas semifinais, a equipe superou Cuba por 3 sets a 1.

Além do troféu, o Brasil também deixou o México com premiações individuais. Sheilla foi eleita a melhor jogadora da Copa Pan-Americana, Thaísa recebeu o prêmio de melhor bloqueio e Fabi teve a melhor recepção.

O técnico José Roberto Guimarães comemorou a conquista de um título logo no primeiro torneio da temporada. "Estou satisfeito com o resultado. As partidas contra a República Dominicana são sempre boas e nós jogamos no mesmo nível. Nós temos que continuar a nossa preparação para os próximos torneios", disse.

O jogo. o Brasil começou melhor a final e foi ao primeiro tempo técnico com vantagem de três pontos (8/5). Contando, com boa sequência de Thaísa no saque, a equipe consolidou a liderança no placar e fechou o primeiro set por 25/20 com um ataque de Fernanda Garay.

Na segunda parcial, o Brasil chegou a ter uma vantagem de cinco pontos (17/12), mas as dominicanas conseguiram se aproximar no final e chegaram a estar apenas um ponto atrás (23/22). A equipe dirigida por José Roberto Guimarães, porém, conseguiu fechar o set em 25/22.

Em vantagem, o Brasil teve o controle total do terceiro set contra a República Dominicana. Assim, sem sustos, fechou a parcial em 25/19 e o duelo em 3 sets a 0 para conquistar o título da Copa Pan-Americana. "Foi um bom jogo. Nós sacamos e bloqueamos muito bem. Agora vamos comemorar", disse Fabiana.

O Brasil disputou a Copa Pan-Americana com as levantadoras Dani Lins e Fabíola, as opostos Sheilla e Jú Nogueira, as ponteiras Paula Pequeno, Fernanda Garay, Suelle e Natália, as centrais Thaisa, Fabiana e Juciely e a líbero Fabi.