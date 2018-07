Seleção brasileira se despede do Grand Prix ganhando da Itália

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Itália por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/27, 30/28 e 25/18, neste domingo, em Omaha, nos Estados Unidos, e encerrou com vitória a sua participação no Grand Prix de Vôlei. Com a competição já definida no sábado, a equipe do técnico Paulo Coco jogou sem pressão e teve atuação de destaque no bloqueio, que anotou 18 pontos.

Individualmente, Juciely foi o principal pontuadora da equipe, com 21 pontos, seguida por Ana Carolina, com 17. Vale destacar que o Brasil atuou a fase final desfalcada de seis atletas: Jaqueline, Fê Garay e Camila Brait se juntaram à seleção B na disputa dos Jogos Pan-Americanos em Toronto. E Fabiana, Thaísa e Sheilla ficaram de fora por lesão.

Sem parte das principais atletas, o time brasileiro perdeu duas das cinco partidas da fase final. A derrota derradeira foi no sábado, por 3 sets a 0, para os Estados Unidos, que garantiram o título antecipado da competição.

As norte-americanas também se despediram da competição neste domingo com nova vitória, desta vez sobre a China, por 3 a 0 (25/23, 25/19 e 25/18). O Brasil somou nove pontos na fase final, contra 15 dos Estados Unidos, que venceram todos os cinco jogos da fase derradeira do Grand Prix. Antes de perder para as norte-americanas, no sábado, o Brasil também foi superado por 3 a 0 para a Rússia, na quinta-feira, complicando as suas chances de lutar pelo título.

No final, o Brasil fechou a sua campanha com 12 vitórias e duas derrotas e 36 pontos ao total, enquanto as norte-americanas acumularam 39 pontos, com 13 triunfos e apenas um revés. As brasileiras, por sinal, terminaram a primeira fase da competição de forma invicta, mas a disputa do torneio de vôlei feminino do Pan, justamente na época da fase final do Grand Prix, atrapalhou os planos da equipe nacional.