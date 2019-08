Seleção brasileira masculina de vôlei vence amistoso contra Argentina em Campinas

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu nesta sexta-feira a Argentina por 3 sets 0 - com parciais de 25/13, 25/19 e 25/20 -, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), em amistoso de preparação dos dois países para a disputa do Sul-Americano e da Copa do Mundo, que será no Japão. Este foi o terceiro dos quatro jogos programados entre as seleções, que voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h30, no mesmo local. Nos dois primeiros confrontos, em solo argentino, cada time venceu um jogo.

O técnico Renan Dal Zotto iniciou a partida com: Bruninho, Maurício Souza, Leal, Flávio e Alan, além do líbero Thales. Os argentinos entraram em quadra com: Giraudo, Ramos, Palonsky, Palacios, Gallego e Lima. O líbero é Danubio.

"É um amistoso, mas o objetivo é sempre jogar bem. Temos que aproveitar esses jogos para chegar à Copa do Mundo com 100%", disse o ponteiro Leal, referindo-se à competição de 1.º a 15 de outubro, no Japão. Antes, a seleção, que já tem vaga garantida para a Olimpíada de Tóquio-2020, participa do Sul-Americano, no Chile, entre os dias 10 e 14 de setembro.

O primeiro set foi de domínio total do Brasil, principalmente pelo excesso de erros dos argentinos, que cometeram 12 falhas. O time de Renan Dal Zotto marcou fáceis 25 a 13. Na segunda parcial, o bloqueio argentino continuou ausente na partida, enquanto que os brasileiros marcaram mais três pontos neste fundamento, após quatro no primeiro set: 25 a 19. No terceiro, a seleção brasileira diminuiu o ritmo, mas ainda assim conseguiu fechar o jogo em 25 a 20.

"Falta menos de um ano para a Olimpíada, o time está ganhando cada vez mais corpo, vamos esperar que amanhã (sábado) seja mais um bom jogo, bons momentos, melhorar na conclusão, na defesa", afirmou o levantador e capitão Bruninho.