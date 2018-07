Seleção brasileira nega 'marmelada' na volta ao País após título

A seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou nesta terça-feira em São Paulo, após a conquista do tricampeonato mundial, ainda sob a sombra da derrota por 3 sets a 0 para a Bulgária, na segunda fase do torneio. As acusações de que a derrota foi intencional ainda irritam os jogadores, que tentaram minimizar a polêmica. Mais exaltado, Giba classificou como "palhaçada" as críticas por conta da derrota.

"É triste você fazer tanto pelo País e ver essa palhaçada. Nunca pensamos em marmelada. Fazemos reunião para tudo, viagem, treinos, elas são constantes. Os mais experiente, claro, falam um pouco a mais. Essa é uma geração de homens, que faz tudo junto e com convicção de estar certo. Se fosse marmelada, não levaríamos 12 jogadores. Apenas poupamos jogadores. Não sei porque falam de derrota para a Bulgária se somos tricampeões. Porque não falam da derrota para Cuba, o melhor jogo do Mundial?", desabafou.

Giba também voltou a culpar o regulamento pela derrota do Brasil para a Bulgária. "O regulamento fez com que acontecesse isso e a culpa não é nossa. O que aconteceu no jogo foi que o Bruninho precisava descansar, o Mundial era uma batalha a cada jogo e fizemos o que era certo para a gente. A gente tinha esse direito de poupá-lo", afirmou.

Dois dias depois de admitir que a derrota para a Bulgária foi proposital e classificá-la como pior momento do Mundial, Mário Júnior recuou da sua declaração e disse que o Brasil apenas decidiu por não atuar com todos os seus titulares. "Foi uma declaração infeliz, no calor da vitória. Ninguém quis entregar", afirmou.

Apesar da polêmica derrota, o Brasil não perdeu o prestígio com o torcedor, satisfeito com a conquista do tricampeonato mundial. Mais de 100 pessoas recepcionaram a seleção no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O técnico Bernardinho foi a principal ausência ao permanecer na Itália para descansar. "Ver 100 pessoas nos dando carinho às 6 horas da manhã é ótimo. Não tem coisa melhor e isso nos motiva a querer ainda mais", afirmou o levantador Bruninho.