Seleção brasileira perde da Sérvia e cai para 4.º na Copa do Mundo

HAMAMATSU - A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Sérvia por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 20/25, 25/20 e 25/22, nesta terça-feira, em Hamamatsu, no Japão, e ficou mais distante de brigar pelo tricampeonato da Copa do Mundo, competição que garante três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Essa foi a terceira derrota amargada pelo Brasil no torneio, no qual a equipe nacional estacionou nos 16 pontos e caiu para a quarta colocação. O time comandado por Bernardinho acabou sendo ultrapassado pela Itália, que nesta terça venceu a Argentina por 3 sets a 1 e chegou aos 17 pontos, na terceira posição.

Na última segunda, a seleção brasileira caiu por 3 sets a 2 diante de Cuba, em seu segundo jogo nesta terceira fase da Copa do Mundo. Anteriormente, os brasileiros foram derrotados pelos italianos, também por 3 a 2.

Após a derrota diante da Sérvia, a seleção agora viaja para Tóquio, onde fechará a sua participação na competição em jogos contra Irã, na sexta-feira, Polônia, no sábado, e Japão, no domingo. O jogo contra os iranianos será à 0 hora da madrugada de sexta para sábado (no horário de Brasília).

A liderança da Copa do Mundo continua nas mãos da Polônia, que nesta terça chegou aos 22 pontos ao derrotar o Egito por 3 sets a 0. Já a Rússia segue na vice-liderança, agora com 21 pontos, depois de vencer a seleção cubana por 3 a 1.

Já a Sérvia somou nesta terça apenas o seu sexto ponto nesta edição da Copa do Mundo, na qual resolveu poupar titulares em outras partidas, mas desta vez optou por utilizar a sua força máxima para derrotar os brasileiros. O time europeu está apenas na décima colocação do torneio e, ao atuar sem pressão e já sem chances de classificação para a Olimpíada por meio desta competição, apenas atrapalhou os planos dos brasileiros nesta terça.

O JOGO - Contando com o que tem de melhor à disposição em quadra, a Sérvia começou o jogo melhor do que o Brasil. Depois de abrir 6 a 3, o país viu os brasileiros equilibrarem o duelo ao reduzirem a vantagem para 7 a 6. Porém, novamente os sérvios deslancharam no placar no 18 a 14. O time nacional conseguiu uma nova reação e ficou de novo um ponto atrás no 19 a 18 e depois ainda empatou em 24 a 24 no final da parcial, mas a Sérvia acabou levando a melhor ao fazer 27 a 25.

Já no segundo set, o Brasil parecia que iria começar a sua reação em busca de uma vitória. Em ritmo forte, o time conseguiu abrir larga vantagem logo no início e foi para o primeiro tempo técnico vencendo por 8 a 1. E, partir dali, os brasileiros conseguiram administrar o placar com tranquilidade para fechar a parcial em 25 a 20.

No terceiro set, porém, o equilibrou voltou a prevalecer. E, após igualdades em 7 a 7, 11 a 11 e 17 a 17, a Sérvia abriu vantagem no final na reta final da parcial. Após fazer 21 a 18, ampliou para 23 a 19 e depois devolveu o placar de 25 a 20.

Insatisfeito com o que via em quadra, Bernardinho resolveu voltar para o quarto set com a entrada de Bruninho e Wallace no time, mas o quadro pouco mudou. Os sérvios estiveram sempre à frente do placar e foram para as duas paradas técnicas com vantagem de quatro pontos. O Brasil ainda esboçou uma reação ao ficar atrás em 19 a 18, mas a equipe europeia voltou a deslanchar no final do set, fazendo 25 a 22 e liquidando o confronto em 3 a 1.