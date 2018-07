Seleção brasileira vai estrear contra Alemanha no Mundial de Vôlei

SÃO PAULO - Em busca do tetracampeonato, a seleção brasileira masculina de vôlei já conhece o caminho que terá que trilhar na primeira fase do Mundial da Polônia, que acontecerá de 30 de agosto a 21 de setembro. Pela tabela detalhada que foi divulgada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), o Brasil estreia na competição contra a Alemanha.

O Brasil está no Grupo B do Mundial, com sede na cidade polonesa de Katowice. Depois de pegar a Alemanha no dia 1.º de setembro, a equipe do técnico Bernardinho ainda jogará, na sequência, com o representante africano a ser definido, a Finlândia, a Coreia do Sul e uma seleção da América Central, América do Norte ou Caribe.

Depois de ganhar as edições realizadas na Argentina/2002, Japão/2006 e Itália/2010, o Brasil busca o inédito quarto título mundial seguido no vôlei masculino. Antes de chegar à disputa na Polônia, porém, a seleção brasileira terá uma importante disputa de preparação: a Liga Mundial, que começa em 23 de maio e vai até 20 de julho.

Para a estreia na Liga Mundial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) já definiu a sede do primeiro confronto do Brasil em casa. A cidade de Jaraguá do Sul (SC) foi escolhida para receber os dois jogos contra a Itália, em 23 e 24 de maio. Ainda na primeira fase da competição, a seleção brasileira irá enfrentar a Polônia e o Irã.