Seleção de Bernardinho derrota França em jogo-treino pré-Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei ganhou jogo-treino contra a França por 3 sets a 1 (25/23, 25/18, 23/25 e 25/18), nesta quarta-feira, em Pravets, na Bulgária. O duelo fez parte da preparação do Brasil para a disputa do Mundial, que começa no dia 30 de agosto, na Polônia.

Sem disputar uma partida oficial há um mês, desde que perdeu a final da Liga Mundial para os Estados Unidos, o time do Brasil usa os jogos-treino para manter o ritmo e afinar a preparação para o Mundial. Assim, fará outro teste nesta sexta-feira, quando enfrenta a anfitriã Bulgária.

Diante da França, o técnico Bernardinho escalou a equipe com o levantador Bruno, o oposto Leandro Vissotto, os centrais Lucão e Sidão, os ponteiros Murilo e Lucarelli e o líbero Mário Jr. Mas também colocou Felipe, Lipe, Maurício Borges, Raphael, Renan e Éder em quadra.

"Jogamos bem. Um treino como esse, que funciona como um jogo, é muito importante para que todo o grupo ganhe cada vez mais ritmo. Sabemos que ainda precisamos melhorar para estarmos no ponto ideal, mas temos tempo e outros compromissos como esse que serão fundamentais", disse Sidão.

"Tivemos uma pausa desde a final da Liga Mundial e, mesmo treinando forte com a nossa equipe, que tem alto nível, é diferente de fazer um jogo contra outro adversário. Fizemos um bom jogo", afirmou o também central Éder, que entrou no lugar de Sidão durante a vitória sobre a França.