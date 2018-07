Seleção de vôlei admite queda de rendimento no 3º set, mas celebra boa atuação

"Baixou um pouco a concentração na volta do intervalo, que aqui é mais longo e nós não estamos acostumados. Ficamos muito tempo parados e nosso bom ritmo de saque caiu bastante neste momento. Tudo isso faz parte do aprendizado. Considero que fizemos um jogo muito bom hoje (sábado)", analisou Lipe, um dos destaques da equipe, com 17 pontos.

O central Riad concorda com a opinião do ponteiro e diz que o Brasil deve usar os dois primeiros sets do jogo deste sábado como espelho. "Tivemos uma queda de rendimento, principalmente no nosso saque, que havia funcionado muito bem nos dois primeiros sets. Depois, tivemos erros bobos. Quando voltamos a sacar bem no quarto set, repetimos a boa atuação dos dois primeiros sets, quando fomos muito regulares em todos os fundamentos. Agora, temos que usar esses dois sets como referência para continuar crescendo e chegar bem na fase final."