Seleção de vôlei celebra nova vitória e destaca ritmo adquirido por reservas

A seleção brasileira feminina de vôlei aproveitou a fragilidade da Argentina, única equipe que ainda não venceu na Liga das Nações, para conquistar uma vitória fácil, por 3 sets a 0 (25/9, 25/21 e 25/14), poupar jogadoras que vinham sendo titulares, como Tandara e Adenízia, além de utilizar várias reservas. Esses aspectos foram destacados pela oposta Monique, que ganhou uma chance na formação principal e foi a principal pontuadora do jogo, disputado em Ancara, com 16 acertos.

"Foi a nossa quarta vitória na competição. Entramos bem concentradas na partida e a maioria do time jogou e ganhou ritmo, o que é importante em uma competição longa como a Liga das Nações. Agora vamos focar no nosso duelo contra a República Dominicana", disse Monique.

O triunfo desta quarta-feira foi o quarto do Brasil em cinco jogos na Liga das Nações, um desempenho que deixa a seleção em terceiro lugar na classificação geral. A equipe vai encerrar a sua participação nesta semana do torneio com um duelo contra a República Dominicana, às 8 horas (de Brasília) desta quinta-feira. O técnico José Roberto Guimarães lembrou que a equipe vai se reencontrar com Yonkaira Peña, que disputou a Superliga Feminina pelo Sesc-RJ, e espera que o time continue apresentando evolução.

"Começamos a partida concentrados e podemos dar ritmo de jogo para algumas jogadoras. Agora vamos estudar a República Dominicana que é um time difícil de se enfrentar com um potencial de ataque grande. Elas têm uma jogadora que atuou no Brasil, a Peña, que conhece as nossas jogadoras. Vamos precisar ter uma atenção especial com ela e a Martinez. A nossa relação entre o bloqueio e a defesa tem que continuar em evolução assim como uma melhora no nosso posicionamento", analisou o treinador da seleção.