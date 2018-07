Seleção de vôlei chega à Tailândia para a estreia no Grand Prix Desfalcada da ponteira Jaqueline, a seleção brasileira feminina de vôlei chegou nesta terça-feira a Bangcoc, na Tailândia, onde vai fazer a sua estreia no Grand Prix. O time, antes de viajar à Ásia, ficou por quatro dias na Holanda, como forma de minimizar o impacto do fuso horário.