Seleção de vôlei comemora vitória em confronto direto; Zé Roberto elogia atuação

Na briga por uma vaga na fase final da Liga das Nações, a primeira competição da temporada de 2019, a seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu nesta terça-feira uma importante vitória sobre o Japão por 3 sets a 1, em Tóquio, na abertura da quarta e penúltima semana de jogos do torneio. Agora com sete triunfos e três derrotas, o time nacional deixou para trás um concorrente direto.

"Foi uma vitória muito importante para o nosso grupo. O Japão é um adversário direto na busca por um lugar na fase final. As japonesas defendem muito e têm volume de jogo. Todo o time está de parabéns por esse resultado e agora já temos que pensar na Tailândia", disse Paula Borgo, maior destaque do Brasil no jogo com 26 pontos.

O treinador José Roberto Guimarães ressaltou a importância do resultado. "Nosso time se comportou muito bem no primeiro, no segundo e no quarto sets. O Japão se encontrou no terceiro set com seu sistema defensivo. Foi muito importante a forma que a nossa equipe jogou diante de um adversário que é muito difícil de se enfrentar. Estou feliz pelo jogo e foi uma boa apresentação do nosso time principalmente em relação ao passe e ao volume de jogo. Também fomos eficientes nos contra-ataques", analisou.

Na classificação geral, a equipe nacional aparece entre as cinco primeiras colocadas, agora com 22 pontos. A Turquia segue na liderança com 27. A fase final que reunirá a China, país sede, e as cinco seleções mais bem classificadas será disputada em Nanquim, entre os dias 3 e 7 de julho.

Nesta quarta-feira, às 3h40 (de Brasília), a rival será a Tailândia. No dia seguinte, no mesmo horário, a semana no Japão será encerrada com a partida contra a Sérvia. Depois da etapa japonesa, o time de Zé Roberto Guimarães viajará para a Turquia. Entre os próximos dias 18 e 20 em Ancara, o Brasil medirá forças contra as donas da casa, a Itália e a Bélgica.