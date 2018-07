Seleção de vôlei destaca bom aproveitamento no saque em vitória

A seleção masculina de vôlei iniciou nesta quinta-feira, de forma oficial, o seu ano olímpico. Na estreia pela Liga Mundial, o time comandado pelo técnico Bernardinho não teve dificuldades para derrotar o Irã por 3 sets a 0, na Arena Carioca 1, localizada dentro da Parque Olímpico da Barra, no Rio. De olho na Olimpíada em agosto, os jogadores já buscam se aperfeiçoar em alguns fundamentos, especialmente o saque.

Nesta quinta-feira, o ponteiro Lucarelli foi um dos destaques da partida. Depois de fechar o jogo com dois pontos de saque, o jogador ainda foi o segundo maior pontuador, com 16 acertos, um a menos do que o central Lucão. Satisfeito com o resultado, o ponteiro destacou o bom desempenho da seleção brasileira, especialmente no saque - o time marcou 10 pontos no fundamento, sendo quatro com Lucão, três com Lucarelli e três com Bruninho.

"Estamos treinando muito o saque desde o início da nossa preparação. Os principais times do cenário do vôlei sacam muito bem e com uma consistência enorme. Então, para jogar contra eles a nossa equipe tem que fazer o mesmo. Sabemos que o saque sempre faz muita diferença", afirmou Lucarelli.

O ponteiro do Brasil ainda elogiou o rival desta quinta-feira. "O Irã era uma equipe muito difícil de enfrentar e o nosso time se comportou muito bem, principalmente no segundo set, quando conseguimos imprimir um ritmo muito forte. Sabemos que temos muito a melhorar, mas, sem dúvida, foi uma boa estreia", completou Lucarelli.

Levantador e capitão da seleção brasileira, Bruninho também elogiou o saque e explicou o porquê do empenho neste fundamento. "Sabemos que, no voleibol moderno, o saque é muito importante, então, temos que correr riscos às vezes, lidar com alguns erros em alguns momentos, mas é preciso forçar. Hoje (quinta-feira) houve variação também e deu certo", disse.

O levantador também ficou contente com a atuação do Brasil e garantiu que tem tudo para o time evoluir cada vez mais. "Ainda podemos melhorar um pouco o nosso entrosamento, mas o trabalho tem sido feito. Hoje vimos mais pontos positivos do que negativos, mas sabemos que é só o primeiro passo. Uma boa vitória como essa deixa o time esperançoso, principalmente porque sabemos que temos muito a crescer ainda", concluiu Bruninho.