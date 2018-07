Seleção de vôlei destaca 'orgulho' após o vice no Japão

"Desse Mundial a gente vai levar muitas coisas boas, apesar de não ter conseguido a vitória contra a Rússia e não ter saído com o título. O grupo que a gente conquistou aqui foi a melhor parte, a luta que a gente teve... a gente conseguiu se superar. Estamos orgulhosas da gente. É isso que a gente vai levar de bom", afirmou a aposto Natália, um dos principais destaques do Brasil no Mundial, em entrevista ao canal SporTV.

A ponteira Jaqueline, por sua vez, seguiu a mesma linha de discurso da sua companheira. "O grupo é muito especial. Acho que a gente superou muitas coisas, muitas dificuldades, e hoje estou com o orgulho lá em cima de ter trabalhado com essa equipe, com essas meninas que se dedicaram tanto. Faltou pouco, mas infelizmente a vida é assim: nem todo mundo vence. Parabéns para todas as meninas", ressaltou.

Já o técnico José Roberto Guimarães lembrou que o vice-campeonato foi expressivo para o Brasil, até porque muitas jogadoras tiveram a sua primeira experiência em um Mundial. "O fato de a gente ter conseguido chegar a uma outra final tem um significado muito importante para essa geração, que tem algumas jogadoras que entraram na seleção no ano passado. Foi importante para o crescimento delas, para continuidade do nosso trabalho, e o parâmetro de como as outras seleções estão", enfatizou o treinador.