Seleção de vôlei embarca confiante para Copa do Mundo A seleção brasileira masculina de vôlei embarca na noite desta terça-feira para o desafio de garantir presença na Olimpíada de Londres. Confiante, o time do técnico Bernardinho viaja para disputar a Copa do Mundo no Japão, competição em que é um dos favoritos ao título e à consequente classificação para os Jogos de 2012 - os três primeiros colocados garantem a vaga olímpica.