Seleção de vôlei encerra série de amistosos contra o Japão com 3ª vitória A seleção brasileira feminina de vôlei fechou com vitória a série de amistosos contra o Japão, na reedição da final da edição 2014 do Grand Prix. Nesta quinta-feira, em partida de obrigatórios cinco sets, o Brasil ganhou por 3 a 2, com parciais de 27/25, 27/25, 17/25, 25/13 e 13/15, fechando a série com três vitórias e uma derrota. A partida foi realizada no Maracanãzinho, no Rio, fechada à torcida.