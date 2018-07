Seleção de vôlei fará 4 amistosos com os EUA

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou oficialmente nesta quarta-feira que a seleção feminina do País fará quatro amistosos contra os Estados Unidos, que servirão de preparação para o Grand Prix, competição marcada para acontecer entre os dias 1º e 24 de agosto.

A entidade confirmou que os jogos serão realizados nos dias 5, 6, 11 e 12 de julho, na Califórnia e no Havaí, sendo que o time nacional já vem treinando completa há uma semana em seu CT em Saquarema (RJ). A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães se prepara para a sua primeira competição oficial da temporada, depois de ter participado do Torneio de Montreux, de caráter amistoso, na Suíça.

O treinador, por sua vez, destacou a importância destes amistosos diante das norte-americanas, que foram rivais das brasileiras nas duas últimas finais olímpicas. "Os amistosos nos Estados Unidos e o Grand Prix servem de preparação para o Mundial. Teremos duas semanas de treinos nos Estados Unidos para melhorar o condicionamento do grupo. O Grand Prix está com um novo formato e acredito que essa será a edição mais complicada de todas. É importante jogar com as melhores seleções do mundo para chegar bem no Mundial", ressaltou Zé Roberto, se referindo à competição que será realizada entre 23 de setembro e 12 de outubro, na Itália.

O Brasil vem treinando em Saquarema com as levantadoras Dani Lins, Fabíola e Ana Tiemi, as opostos Sheilla, Tandara, Monique e Andréia Laurence, as centrais Thaísa, Fabiana, Adenízia, Carol e Juciely, as ponteiras Fernanda Garay, Jaqueline, Natália e Gabi e as líberos Camila Brait e Leia.