Seleção de vôlei faz 3 a 0 na Austrália e volta de tour com saldo positivo

A seleção brasileira masculina de vôlei fechou, na madrugada deste domingo (pelo horário de Brasília) a sua viagem para fazer seis jogos fora de casa pela Liga Mundial. Ao vencer a Austrália por consistentes 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/15), em Sydney, mesmo com um time quase inteiro reserva, chegou à quarta vitória, contra apenas duas derrotas - uma para a Sérvia, outra para a Itália.

Agora, o Brasil só joga em casa. Dono de 24 pontos, o time de Bernardinho já não pode mais ser alcançado na liderança do Grupo A. Da mesma forma, Sérvia e Itália já estão classificadas. Assim, as partidas diante dos italianos, no fim de semana que vem, em Cuiabá, serão apenas amistosas.

Depois, a fase final da Liga será no Rio, em evento-teste dos Jogos Olímpicos de 2016. O Brasil já estava classificado como dono da casa, mas referendou a vaga também em quadra. Em 10 jogos, venceu oito e perdeu apenas dois. Os revezes foram por 3 sets a 2.

Diante da Itália, a seleção vai ter o retorno de Bernardinho. O treinador cumpriu gancho de 10 jogos, imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) como retaliação às críticas feitas por ele durante o Mundial do ano passado, e agora vai poder voltar a comandar o time à beira da quadra. Sua ausência, entretanto, quase não foi sentida.

Com o auxiliar Rubinho assumindo as vezes de treinador durante os jogos, o Brasil rodou todo o elenco. Neste domingo, por exemplo, jogaram nas duas pontas atletas campeões mundiais sub-23 em 2013, Lucarelli e Lucas Lóh. O levantador Rapha, o central Éder e o líbero Felipe, além do oposto Visotto também ganharam espaço, descansando Bruninho, Serginho e Lipe.

"Assim como no jogo de ontem (sábado), conseguimos fazer uma pressão de saque neles, nosso bloqueio funcionou mais uma vez e conseguimos anular um pouco o principal jogador deles, que é o Edgar e isso facilita bastante. A nossa rodada de bola foi muito alta ontem e hoje, o que vai forçando o erro deles e isso ajuda para o nosso lado", comentou Lucarelli, que fez 15 pontos e foi o destaque do Brasil na partida.