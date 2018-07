Seleção de vôlei faz jogo histórico a céu aberto em Roma

A partida será realizada no estádio de tênis, que tem capacidade para 11 mil pessoas. A primeira experiência da Liga Mundial a céu aberto foi exatamente no Foro Itálico, no ano passado, em um duelo entre Itália e Polônia. Para o Brasil, que chegou a ser cotado para um jogo em um estádio polonês, a experiência é nova.

"A preparação para essa partida contra a Itália foi muito boa desde que chegamos a Roma. Sem dúvida, este vai ser um jogo diferente. Vamos jogar em um lugar aberto e a atmosfera que envolve esse confronto é completamente diferente", destaca o levantador Bruninho.

O jogador, que atua no vôlei italiano, sabe que vai participar de um momento especial. "Tecnicamente, pode não ser uma partida perfeita de vôlei, mas mais importante é ter uma oportunidade como essa. Jogar no Foro Itálico, que é um lugar mundialmente conhecido, vai ser uma experiência inesquecível para todos nós. Vai ser algo bem incomum em relação ao que estamos acostumados."

A partida desta sexta-feira será às 15 horas pelo horário de Brasília. Brasil e Itália voltam a se enfrentar no domingo, também às 15h, mas em Florença. O próximo compromisso em casa é em 2 e 3 de julho, em Cuiabá, também contra os italianos.