Seleção de vôlei lamenta derrota em 'espetáculo emocionante' Anfitrião da fase final da Liga Mundial, o Brasil joga a fase de grupos sem responsabilidades. Busca ritmo de jogo sem se abalar com derrotas com a desta sexta-feira, para a Itália, por 3 sets a 2, no Foro Itálico, em Roma. Pode até deixar a partida feliz pela experiência de fazer um jogo a céu aberto, diante de mais de 11 mil torcedores, minimizando o revés.