Seleção de vôlei treina para estreia no Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei treinou neste sábado na Spodek Arena, em Katowice, na Polônia, visando a sua estreia no Mundial da modalidade, marcada para acontecer na segunda-feira, às 8 horas (de Brasília), contra a Alemanha. No local, a equipe nacional jogará toda a primeira fase da competição, que começou justamente neste sábado com a seleção polonesa vencendo a Sérvia por 3 sets a 0, em Varsóvia.