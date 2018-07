Seleção de vôlei vence e segue invicta no Sul-Americano

ICA - A seleção brasileira feminina de vôlei alcançou a terceira vitória em três jogos do Campeonato Sul-Americano nesta sexta-feira. Na cidade de Ica, no Peru, as comandadas de José Roberto Guimarães atropelaram a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/13 e 25/7, mantendo a invencibilidade da equipe.

Depois de passar por Chile e Colômbia nas primeiras partidas, o time brasileiro, que ainda não perdeu nenhum set na competição, volta à quadra neste sábado, quando terá pela frente a Venezuela, às 18 horas (de Brasília). Grande favorito ao título, o Brasil ainda enfrentará no domingo o Peru, sendo que ficará com o título aquela seleção que somar mais pontos ao final das cinco rodadas.

Mesmo após a conquista do Grand Prix no começo do mês, José Roberto Guimarães decidiu levar o que tinha de melhor para o Peru, e a equipe vem correspondendo. Segundo o treinador, a competição é muito importante, por dar ao campeão a vaga na Copa dos Campeões, em novembro, e no Mundial de 2014.

Nesta sexta-feira, a seleção brasileira voltou a passar pelo adversário com facilidade, como nas duas partidas anteriores. Nos três sets, a equipe conseguiu uma larga vantagem logo no início, o que deu tranquilidade para fechar. A última parcial demonstrou a diferença de qualidade técnica entre os times.

O Brasil é o maior vencedor do torneio, com 17 conquistas em 28 participações. Nas 11 vezes em que não foi campeã, a equipe ficou na segunda colocação. Somente em 1964, a seleção não disputou a competição.