Seleção de vôlei viaja na quarta confiante para Mundial

A seleção brasileira feminina de vôlei embarcará nesta quarta-feira para Tóquio, onde fará período de aclimatação antes do início do Mundial do Japão, que será realizado entre os dias 29 de outubro e 14 de novembro.

Apesar dos desfalques de Paula Pequeno e Mari, que sofreram contusões durante a fase final do Grand Prix e não conseguiram se recuperar, a seleção brasileira demonstrou confiança antes da viagem. Para a central Carol Gattaz, a equipe comandada pelo técnico Zé Roberto está preparada para fazer um grande Mundial.

"O grupo está focado na busca por esse título inédito. Essas últimas semanas de treino foram muito fortes. Esse grupo sempre quer mais. Nossa expectativa para o Mundial é enorme", afirmou Carol, confiante em um bom desempenho.

A seleção brasileira faz sua estreia contra o Quênia no próximo dia 29, pelo Grupo B, que conta ainda com Porto Rico, Itália, Holanda e República Checa. Duas vezes vice-campeão no Mundial feminino, em 1994 e em 2006, o Brasil busca o seu primeiro título na competição.