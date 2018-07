Seleção de vôlei volta ao Brasil nesta terça-feira

Superando uma campanha cheia de problemas e polêmicas, a seleção brasileira deu show na reta final do campeonato para conquistar o seu terceiro mundial consecutivo, repetindo os feitos de 2002 e 2006. Assim, com grandes atuações diante da anfitriã Itália, na semifinal, e da poderosa Cuba, na final, o Brasil manteve a sua soberania.

Com o título, os jogadores do Brasil fizeram muita festa em Roma. Mesmo porque, a conquista foi especial para alguns deles. Giba, Rodrigão e Dante, por exemplo, são os únicos que participaram das três campanhas do tricampeonato. Já Leandro Vissotto igualou o feito de Nalbert, ao ser campeão mundial no infanto, no juvenil e agora no adulto.

Outros dois personagens especiais da conquista foram Bruno e Murilo. O levantador superou uma contusão no tornozelo esquerdo sofrida na semifinal de sábado e, mesmo com o local inchado, comandou o time na final de domingo. E o ponteiro acabou sendo eleito o melhor jogador do Mundial, depois de atuações decisivas que levaram o Brasil ao título.

"Foi um campeonato difícil. Não sabíamos com quem poderíamos contar. Enfim, o grupo se fortaleceu nas dificuldades e mostrou sua força", elogiou Bernardinho. "É o maior orgulho representar o Brasil da forma como a gente representa. A gente mereceu este título porque foi um time. Me sinto honrado em fazer parte desse grupo", afirmou Giba.