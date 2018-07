Seleção feminina bate o Chile e vence segunda no Sul-Americano de Vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei venceu sua segunda partida no Campeonato Sul-Americano da Colômbia. Em Cartagena, as comandadas de José Roberto Guimarães precisaram de somente 1h02min para atropelar o Chile nesta quarta-feira por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/6 e 25/15.