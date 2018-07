A seleção feminina de vôlei não teve dificuldades para superar o Quênia por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/16 e 25/11, na estreia do Mundial do Japão.

Pela 2ª rodada, a equipe do técnico José Roberto Guimarães irá enfrentar amanhã a República Checa (2h - Band, Globo e SporTV). O Brasil está no Grupo B, com sede em Hamamatsu, e também vai jogar contra Holanda, Itália e Porto Rico na 1ª fase.