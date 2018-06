Seleção feminina bate República Dominicana e fatura 5ª vitória na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma fácil vitória na Liga das Nações. Nesta quinta-feira, no duelo que encerrou a sua participação na segunda semana do torneio, em Ancara, a equipe derrotou a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/10 e 25/13.

Esta foi a quinta vitória do Brasil em seis jogos na Liga das Nações. Na semana passada, quando atuou em Barueri (SP), a equipe perdeu para a Alemanha na estreia, mas depois venceu Japão e Sérvia. E agora em Ancara teve desempenho perfeito, pois nas rodadas anteriores havia passado por Turquia e Argentina.

Após poupar algumas titulares diante das argentinas, o técnico José Roberto Guimarães voltou a utilizar as suas principais jogadoras nesta quinta-feira. Assim, o Brasil iniciou a partida com Roberta, Adenízia, Gabi, Amanda, Tandara, Ana Beatriz e a libero Suelen como titulares. Drussyla foi titular no segundo e terceiro sets, entrando na vaga de Gabi, como vem sendo costumeiro na Liga das Nações.

Zé Roberto também utilizou Monique, Macris, Carol e Mara durante o duelo. Amanda foi o principal destaque brasileiro no triunfo ao marcar 14 pontos, dois a mais do que Adenízia. E Brayelin Martinez liderou a seleção dominicana com nove acertos.

O primeiro set foi, de fato, o único em que o Brasil encontrou dificuldades. A República Dominicana assustou a seleção ao marcar os três primeiros pontos da parcial. Mas logo o Brasil reagiu, liderado pelas boas atuações de Adenízia e Amanda. A equipe foi ao primeiro tempo técnico em vantagem de 8 a 6, chegou a ampliá-la para 20 a 15 e fechou o set em 25/20.

No segundo set, já com Drussyla no lugar da poupada Gabi, o Brasil não encontrou qualquer oposição da República Dominicana. A equipe abriu vantagem logo no início da parcial, chegando a liderá-la por 12 a 5. E a venceu por 25/10, fazendo 2 a 0 no duelo.

As dominicanas até tentaram equilibrar o duelo no terceiro set, que chegou a estar empatado em 6/6. Mas aí as brasileiras fizeram nove pontos seguidos, abriram 15/6 e permitiram a Zé Roberto dar um descanso para as titulares. As suplentes aproveitaram a oportunidade, mantiveram o ritmo e fizeram 25/13, fechando o jogo em 3 a 0 para o Brasil.

Agora, então, a seleção segue para Apeldoorn, na Holanda, palco dos seus compromissos na próxima semana na Liga das Nações. A equipe vai jogar na próxima terça-feira contra a Coreia do Sul. Nos dias seguintes, as partidas vão ser contra Polônia e Holanda.