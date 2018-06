Seleção feminina cai diante dos EUA e perde chance de liderar Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nesta quarta-feira a oportunidade de alcançar a liderança da Liga das Nações. Diante dos Estados Unidos, que ocupa a ponta da tabela, as brasileiras foram derrotadas pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 26/28, 25/21 e 25/18, na cidade chinesa de Jiangmen.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães teve encerrada a série de nove vitórias consecutivas na competição. A derrota foi a segunda da equipe na Liga das Nações - a primeira aconteceu logo na estreia, diante da Alemanha.

O novo revés deixou a seleção brasileira na segunda colocação geral da competição, com 26 pontos. Se tivesse vencido, o Brasil assumiria a ponta da classificação, que segue com as norte-americanas, agora com 31 pontos. Por outro lado, o time nacional agora poderá cair para o terceiro lugar.

O primeiro set no duelo contra os EUA foi marcado pelo equilíbrio. As americanas saíram na frente, ao fazerem 2/0, mas o Brasil virou rapidamente. O placar seguiu parelho com 15/15 e depois, 20/20. Mas um erro de ataque custou o set ao Brasil no momento mais decisivo da parcial.

As falhas brasileiras deram o tom do segundo set. As americanas aproveitaram a vantagem e saíram na frente, mas o Brasil chegou a empatar em 12/12, antes de liderar o placar em 16/15. Evoluindo na solidez em quadra, o time brasileiro abriu ligeira vantagem e fechou o set, empatando a partida.

O terceiro set foi liderado do início ao fim pelos EUA. E, nos momentos decisivos, as rivais abriram vantagem para fechar a parcial com certa tranquilidade. O quarto set seguiu a mesma toada, com pouca resistência oferecida pelas brasileiras.

Zé Roberto escalou nesta quarta a equipe com Roberta, Adenizia, Gabi, Amanda, Tandara, Ana Beatriz e a líbero Suelen. No decorrer do jogo, entraram em quadra Carol, Rosamaria, Macris, Drussyla e Monique.

A seleção feminina voltará à quadra na quinta-feira, às 5 horas (horário de Brasília). O jogo será contra a Rússia, na sequência desta quarta semana da competição.