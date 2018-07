Seleção feminina chega à segunda vitória no Sul-Americano de Vôlei

ICA (Peru) - A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu sua segunda vitória no Campeonato Sul-Americano, nesta quinta-feira, em Ica, no Peru. Depois de atropelar o Chile na estreia, as comandadas de José Roberto Guimarães conseguiram mais um triunfo tranquilo, novamente por 3 sets a 0, desta vez sobre a Colômbia, com parciais de 25/13, 25/14 e 25/18.

O time brasileiro agora se prepara para voltar à quadra nesta sexta-feira, quando terão pela frente a Argentina, às 19 horas (de Brasília). Grande favorito ao título, o Brasil ainda enfrentará, pela ordem, Venezuela e Peru nos dias seguintes, sendo que ficará com o título aquela seleção que somar mais pontos ao final das cinco rodadas.

Depois de conquistar o Grand Prix no começo do mês, José Roberto Guimarães decidiu levar o que tinha de melhor para o Peru, e a equipe vem correspondendo. Segundo o treinador, a competição é muito importante, por dar ao campeão a vaga na Copa dos Campeões, em novembro, e no Mundial de 2014.

Nesta quinta, o Brasil mostrou seu poder de fogo logo no início, ao abrir 16 a 6 no primeiro set e, depois, só administrar a vantagem para fechar. No segundo, a situação foi semelhante, o time brasileiro abriu nove pontos (16 a 7) e venceu facilmente. Na parcial final, as colombianas até esboçaram uma reação, mas nada que assustasse.

José Roberto Guimarães fez duas mudanças no time titular em relação ao que enfrentou o Chile na quarta, com Fabiana na vaga de Juciely e a líbero Fabi no lugar de Camila Brait, mas de resto a escalação foi a mesma, com: Dani Lins, Sheilla, Fernanda Garay, Gabi e Thaísa. Entraram no decorrer do jogo: Fabíola, Monique, Michelle e Juciely.