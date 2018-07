Seleção feminina chega aos EUA para buscar o 11º título do Grand Prix Se no masculino o Brasil não chegou sequer à semifinal da Liga Mundial, mesmo jogando em casa, entre as mulheres a seleção brasileira é soberana. A ponto de enviar um time misto para jogar a fase final do Grand Prix, que começa na terça-feira, em Omaha (Nebraska), no centro dos Estados Unidos.