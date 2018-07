Seleção feminina conhece adversários no Pré-Olímpico de Vôlei

RIO - A seleção brasileira feminina de vôlei já conhece as suas adversárias na luta por uma vaga na Olimpíada de Londres. Nesta quinta-feira, a Confederação Sul-Americana de Voleibol divulgou os grupos do Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, que será realizado na cidade de São Carlos, no interior paulista, entre os dias 9 e 13 de maio.

O Brasil está no Grupo A e vai enfrentar a Colômbia e o Uruguai. O Grupo B do torneio classificatório será formado por Argentina, Peru e Chile. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. Os vencedores destes duelos disputam a final da competição e a vaga na Olimpíada de Londres.

O vice-campeão do Pré-Olímpico Sul-Americano ainda terá uma nova chance de classificação, já que estará garantido no Torneio Pré-Olímpico Mundial, que será disputado no Japão e valerá três vagas nos Jogos, com participação de equipes de todos os continentes.

A seleção brasileira feminina de vôlei foi campeã olímpica em 2008, mas fracassou na tentativa de obter a vaga em Londres na Copa do Mundo, realizada em novembro de 2011, no Japão. Itália, Estados Unidos e China ficaram, em ordem, nas três primeiras posições do torneio e se classificaram para a Olimpíada. O Brasil terminou o torneio apenas em quinto lugar.

A cidade de São Carlos já recebeu a seleção brasileira feminina de vôlei recentemente. Em 2010, o Ginásio Milton Olaio Filho sediou um dos grupos do Grand Prix de Vôlei.