Seleção feminina de vôlei abre temporada contra dominicanas em Manaus

A temporada de 2017 da seleção brasileira feminina de vôlei começará nesta terça-feira. A equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães jogará um amistoso contra a República Dominicana, às 21h30 (de Brasília), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. O jogo é preparatório para os quatro compromissos das brasileiras neste ano: Montreux Volley Masters (na Suíça), Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões.

Como parte de uma série de jogos pela região Norte do Brasil, as duas seleções voltarão a se enfrentar nesta quinta-feira, novamente às 21h30 (de Brasília), na Arena Guilherme Paraense, em Belém.

A seleção, que embarcou para Manaus nesta segunda-feira, é formada pelas levantadoras Roberta e Naiane; pelas opostas Tandara, Edinara e Fernanda Tomé; pelas centrais Adenízia, Carol, Mara e Bia; pelas ponteiras Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda; e pelas líberos Léia e Suelen.

Zé Roberto Guimarães comentou sobre o início do ciclo olímpico e falou da importância de disputar dois amistosos no Brasil antes dos compromissos internacionais. "Começamos nossa temporada com dois amistosos contra a República Dominicana, o que para nós é muito importante. Algumas jogadoras chegaram do Mundial de Clubes há pouco tempo e, por isso, a oportunidade de jogar no Brasil antes de Montreux pode nos ajudar", disse.

"Temos que aproveitar as oportunidades de enfrentar grandes equipes. Esses amistosos serão fundamentais para termos o feedback das jogadoras mais jovens que vão estar vestindo a camisa da seleção adulta pela primeira vez", completou Zé Roberto Guimarães.

O amistoso desta terça-feira contra a República Dominicana terá ainda um atrativo especial. A ponteira Natália disputará a sua primeira partida como capitã da seleção brasileira. A jogadora, campeã olímpica em Londres/2012, falou sobre o novo momento e a expectativa para a temporada.

"É um grupo novo, com as jogadoras querendo aprender. Estou muito empolgada porque é o início do ciclo olímpico e vamos em busca de novas conquistas. Esses dois amistosos serão importantes para ver como a equipe vai se comportar. Ir para Manaus e Belém e receber o carinho da torcida nesses lugares vai ser muito especial. Quero ajudar o grupo da melhor maneira possível passando minha experiência e a energia das jogadoras mais novas também é muito positivo para todo o grupo", explicou Natália.

Depois dos dois amistosos contra a República Dominicana, a seleção brasileira embarcará para a Suíça, onde disputará o torneio Montreux Volley Masters entre os dias 6 a 11 de junho.