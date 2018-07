Seleção feminina de vôlei bate dominicanas na estreia da temporada

Ainda mostrando claro desentrosamento e falta de ritmo de jogo, a seleção brasileira feminina de vôlei fez sua estreia na temporada de 2017. Nesta terça-feira, em um amistoso realizado na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, o Brasil derrotou a República Dominicana por 3 sets a 1 - com parciais de 21/25, 25/20, 25/10 e 25/21, em pouco menos de duas horas.

Com uma arena parcialmente lotada e um time com diversas caras novas, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães chegou a sair atrás no placar, mas ganhou três sets seguidos e venceu com destaques para a ponteira Drussyla, a oposta Tandara e a central Adenizia.

O jogo valeu como preparação para os quatro compromissos das brasileiras neste ano: Montreux Volley Masters (na Suíça), Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões. Como parte de uma série de jogos pela região Norte do Brasil, as duas seleções voltarão a se enfrentar nesta quinta-feira, novamente às 21h30 (de Brasília), na Arena Guilherme Paraense, em Belém.

A seleção, que embarcou para Manaus e Belém, é formada pelas levantadoras Roberta e Naiane; pelas opostas Tandara, Edinara e Fernanda Tomé; pelas centrais Adenízia, Carol, Mara e Bia; pelas ponteiras Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda; e pelas líberos Léia e Suelen.

O amistoso desta terça-feira contra a República Dominicana teve um atrativo especial. A ponteira Natália disputou a sua primeira partida como capitã da seleção brasileira. Depois dos dois amistosos contra a República Dominicana, a seleção brasileira embarcará para a Suíça, onde disputará o torneio Montreux Volley Masters entre os dias 6 a 11 de junho.