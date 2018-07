Seleção feminina de vôlei bate os EUA e garante o vice da Copa dos Campeões

A seleção brasileira feminina de vôlei assegurou neste domingo o vice-campeonato da Copa dos Campeões, disputada no Japão. Em um confronto direto na luta pelo segundo lugar, em Nagoya, a equipe se deu melhor ao superar os Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/19.

Com isso, o Brasil fechou a Copa dos Campeões com 11 pontos, em segundo lugar, com três vitórias, sobre Rússia (3 a 1), Coreia do Sul (3 a 0) e Estados Unidos, e duas derrotas, ambas por 3 a 2, para a campeã China e o Japão. Ficou, assim, à frente das norte-americanas, que também ganharam três vezes, mas fizeram apenas sete pontos.

Neste domingo, diante da seleção norte-americana, Tandara e Gabi lideraram o Brasil, cada uma com 16 pontos, enquanto Natália fez 11. Jordan Larson e Andrea Drews foram os destaques dos Estados Unidos, ambas com 12 pontos marcados.

O primeiro set da partida foi equilibrado, mas quase sempre com o Brasil à frente do placar, como nos dois tempos técnicos - 8/6 e 16/13. Assim, mesmo com alguns erros na recepção, a equipe conseguiu fechar a parcial em 25/20.

O segundo set repetiu o equilíbrio da parcial anterior, com as seleções se revezando na dianteira do placar. As norte-americanas chegaram a abrir 22/20, mas aí as brasileira se recuperaram e conseguiram a virada, vencendo por 25/23.

A seleção norte-americana teve um grande início no terceiro set, chegando a liderar o placar por 6/2. Mas o Brasil conseguiu reagir, apoiado pelo bom rendimento do bloqueio, indo ao primeiro tempo técnico vencendo por 8/7 e ampliando a vantagem para 16/11, se aproveitando dos erros das adversárias. Assim, sem grandes sustos, fechou a parcial em 25/19 e o jogo em 3 sets a 0.

O vice-campeonato da Copa dos Campeões se junta a outros bons resultados da seleção brasileira feminina nesta temporada. Reformulada pelo técnico José Roberto Guimarães após a Olimpíada do Rio, a equipe foi campeã do Grand Prix, do Torneio de Montreux e do Campeonato Sul-Americano.

Também neste domingo, pela última rodada da Copa dos Campeões, a seleção chinesa, campeã antecipadamente do torneio, fechou a sua campanha perfeita, com cinco vitórias em cinco duelos, ao derrotar o Japão por 3 sets a 1 (25/22, 24/26, 25/18 e 25/16). A equipe anfitriã ficou em quinto lugar. A quarta colocada Rússia derrotou a sexta Coreia do Sul por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 25/21).