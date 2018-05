Seleção feminina de vôlei chega à Holanda para terceira semana da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou neste sábado na Holanda, onde vai jogar três partidas pela terceira semana de competições da Liga das Nações. O Brasil está em segundo lugar na classificação geral, com 15 pontos - foram cinco vitórias e uma derrota -, atrás apenas dos Estados Unidos, que fazem campanha idêntica, mas têm um ponto a mais porque o revés sofrido foi por 3 sets a 2.

A seleção treinada pelo técnico José Roberto Guimarães terá como adversários os times da Coreia do Sul, da Polônia e da Holanda. Já instalada na cidade de Apeldoorn, a equipe realizou os primeiros treinamentos técnicos em solo holandês.

A central Bia transmitiu confiança para as partidas que serão realizadas nesta terça-feira, quarta e quinta. "Chegamos na Holanda melhor do que na última etapa. Estamos evoluindo e sabemos que ainda precisamos melhorar em alguns aspectos buscando o entrosamento. Fomos bem regulares na Turquia e conseguimos impor o nosso ritmo mesmo contra a Turquia que estava invicta. Agora vamos enfrentar três seleções fortes. A Holanda está muito bem na competição e têm grandes jogadoras. A Polônia e a Coreia do Sul têm dado trabalho para maioria das equipes. Temos que nos preparar e sabemos que essa fase é primordial para irmos em busca da classificação para fase final", declarou.

Na primeira semana da competição, em Barueri (SP), o Brasil perdeu para a Alemanha na estreia por 3 sets a 1, mas se recuperou com duas vitórias - sobre Japão e Sérvia, ambas por 3 a 1. Na segunda semana, em Ancara, na Turquia, venceu as donas da casa por 3 sets 1 e conseguiu dois outros triunfos - sobre Argentina e República Dominicana, nas duas oportunidades por 3 a 0.