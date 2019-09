Seleção feminina de vôlei é dominada pela Holanda e perde a 1ª na Copa do Mundo

Depois de ganhar de Sérvia e Argentina nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, que está sendo realizada no Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei sofreu nesta segunda-feira a sua primeira derrota na competição. Pela terceira rodada, na cidade de Hamamatsu, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi batida facilmente pela Holanda por 3 sets a 0 - com parciais de 25/23, 25/21 e 25/22.

Com o resultado negativo, o Brasil segue com cinco pontos - dois da vitória por 3 sets 2 sobre a Sérvia e três do triunfo de 3 a 0 sobre a Argentina. Mas fica bem distante das três líderes da competição: a própria Holanda, os Estados Unidos e a China, todas com 100% de aproveitamento e nove pontos.

A oposta holandesa Lonneke Sloetjes foi o grande nome do jogo, com 25 pontos. No lado brasileiro, a maior pontuadora foi a também oposta Lorenne, com 13 pontos. Gabi e Drussyla apareceram em seguida, com 12 cada.

Zé Roberto Guimarães colocou em quadra no início da partida o time com Lorenne, Gabi, Drussyla, Fabiana, Bia e Macris, além da líbero Léia. Entraram no decorrer do jogo Sheilla, Amanda, Carol e Roberta. O bloqueio brasileiro, que funcionou nos dois primeiros jogos (16 pontos contra a Sérvia e 17 diante da Argentina), foi pouco efetivo nesta segunda-feira - foram apenas quatro pontos neste fundamento.

Na próxima rodada, as brasileiras encaram o Quênia, nesta quarta-feira, às 6 horas (de Brasília), novamente em Hamamatsu, onde voltará a jogar na quinta, no mesmo horário contra os Estados Unidos. A Holanda retorna à quadra nesta quarta contra as norte-americanas.

A Copa do Mundo vai até o próximo dia 30. Em 11 rodadas, as 12 seleções se enfrentam em competição de pontos corridos. Os critérios de desempate são em ordem: vitórias, pontos, set average, point average e confronto direto. A seleção brasileira busca o título inédito. A equipe ficou fora da última edição do torneio e terminou em quinto na de 2011.

Pela primeira vez a Copa do Mundo, que sempre acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, não valerá vaga para Tóquio-2020.