Seleção feminina de vôlei fecha série de amistosos com 3ª vitória sobre Holanda

"Fechamos a série de amistosos com um saldo positivo. Nós crescemos ao longo dos três jogos e melhoramos nos fundamentos. A Holanda foi um excelente teste para a nossa equipe, já pensando nos Jogos Olímpicos do Rio. Agora, vamos continuar trabalhando forte no Brasil para chegarmos bem no Sul-Americano", comentou a ponteira Gabi, caçula do time.

A Holanda não é exatamente uma potência no vôlei, tendo sido apenas 13.ª colocada no Grand Prix deste ano e no Mundial de 2014. Em cada um dos dois primeiros amistosos contra o Brasil, ganhou um set. Perdeu de 2 a 1 no sábado, em jogo encurtado por questões logísticas, e por 3 a 1 no domingo.

Desta vez a derrota foi em sets diretos, mas as holandesas ganharam elogios. "É um time que está em crescimento e vai dar muito trabalho no ano que vem. Elas têm chance real de se classificarem para o Rio", opina Gabi.

Além dela, o time que foi a quadra teve a levantadora Dani Lins, a oposto Monique, a ponteira Natália, as centrais Fabiana e Juciely e a líbero Camila Brait. Com essa base, o Brasil disputa o Sul-Americano, de 29 de setembro a 3 de outubro, em Cartagena, na Colômbia.