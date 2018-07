Seleção feminina de vôlei perde quarta seguida para os EUA

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu dos Estados Unidos por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 27/25, 23/25, 25/23 e 15/11, em jogo encerrado na madrugada deste domingo, em Honolulu, no Havaí, e encerrou com quatro derrotas em quatro jogos a série de amistosos que travou com o rival neste seu período de preparação para o Grand Prix, competição que começa no próximo dia 1º de agosto.

Antes disso, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães havia caído por duas vezes em duelos realizados em solo norte-americano, na Califórnia, para depois ser superada em mais duas ocasiões no Havaí. Na última sexta-feira, o time nacional também foi batido por 3 sets a 2 pelos Estados Unidos.

Fê Garay, com 18 pontos, Monique, que marcou 17, foram as brasileiras que mais se destacaram no jogo deste domingo, enquanto a ponteira norte-americana Robinson, do time da casa, foi a maior pontuadora da partida, com 22 acertos. Já as centrais Thaisa e Fabiana fizeram 13 e 10 pontos, respectivamente.

Nesta série de amistosos fora do País, o Brasil foi representado pelas levantadoras Dani Lins, Fabíola e Ana Tiemi, pelas opostos Sheilla, Tandara, Monique e Andréia Laurence, pelas centrais Fabiana, Thaísa, Adenízia e Carol, pelas ponteiras Natália, Fernanda Garay e Gabi e pela líbero Camila Brait.