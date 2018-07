Seleção feminina de vôlei perde terceiro amistoso para os EUA

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu o terceiro de uma série de quatro amistosos diante dos Estados Unidos, desta vez na cidade de Honolulu, no Havaí. Na madrugada de sexta-feira para sábado (horário de Brasília), as comandadas de José Roberto Guimarães foram derrotadas por 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 22/25, 27/25, 25/27 e 15/11.

O Brasil até impôs certa de dificuldade, mas sofreu a terceira derrota nas três partidas disputadas diante das norte-americanas - as outras duas haviam acontecido na Califórnia. A seleção terá sua última chance de vencer o rival na madrugada deste sábado para domingo, novamente às 2 horas (de Brasília) em Honolulu.

Apesar da vitória, a seleção dos Estados Unidos deixou a quadra preocupada com a situação da jogadora Jordan Larson, que sofreu uma contusão no quarto set, ao torcer o tornozelo, e precisou sair de quadra carregada.

O time brasileiro está sendo representado nesta série de amistosos pelas levantadoras Dani Lins, Fabíola e Ana Tiemi, as opostos Sheilla, Tandara, Monique e Andréia Laurence, as centrais Fabiana, Thaísa, Adenízia e Carol, as ponteiras Natália, Fernanda Garay e Gabi e a líbero Camila Brait.