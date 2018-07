Seleção feminina de vôlei supera Polônia na estreia em Montreux

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Torneio de Montreux, na Suíça, nesta terça-feira. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, com muitas jovens jogadoras, venceu o duelo por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 21/25, 25/23 e 26/24.

Com o triunfo, o time brasileiro somou três pontos e despontou na liderança do Grupo B, que tem ainda Tailândia e Alemanha. Estas duas seleções ainda não estrearam na competição, que reúne apenas oito seleções. O Grupo A conta com China, Argentina, Holanda e a anfitriã Suíça.

Zé Roberto chegou ao torneio sem esconder a expectativa pelo desempenho da seleção em Montreux. O treinador tem feito testes no time, principalmente nos amistosos com a República Dominicana, e esperava avaliar o entrosamento da equipe, que teve campeãs olímpicas e novatas lado a lado. E, no primeiro desafio, a seleção não decepcionou o treinador.

Ele escalou a equipe com Tandara, Natália, Adenizia, Ana Carolina, Roberta e Drussyla. Tandara foi o grande destaque ao ser a maior pontuadora da partida, com 21 pontos. Natália contribuiu com 17. Do lado polonês, Natalia Medrzyk foi a maior pontuadora, com 19 acertos.

Com esta formação, a seleção brasileira só oscilou no segundo set, quando esteve atrás no placar na maior parte do tempo. O ritmo foi recuperado no terceiro e quarto sets, quando o Brasil só não fechou com mais facilidade por causa de um erro da arbitragem no primeiro match point - o juiz não viu toque no bloqueio em ataque brasileiro que foi para fora.

O time de Zé Roberto volta à quadra já nesta quarta-feira para enfrentar a Alemanha, às 16h15 (horário de Brasília).