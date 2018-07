Seleção feminina de vôlei vence a Rússia na estreia na Copa dos Campeões

A seleção brasileira feminina de vôlei começou com vitória a sua participação na Copa dos Campeões, torneio que venceu em 2005 e em 2013. Nesta terça-feira, em Tóquio, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães superou a Rússia por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 23/25, 25/23 e 25/12, em 1 hora e 43 minutos.

A oposta Tandara foi o principal destaque do Brasil na partida ao marcar 28 pontos. A ponteira Gabi e a central Bia registraram 14 cada para a seleção. O Brasil se destacou no bloqueio, fundamento em que fez 18 pontos, contra oito da russas, e também no saque - foram 11 aces, diante dos três das adversárias.

"Essa vitória contra a Rússia foi muito importante para o nosso time para começarmos bem a competição. Tivemos um pouco de dificuldade no terceiro set, mas quando sacamos como o Zé Roberto estava pedindo conseguimos a virada. O grupo está de parabéns pelo resultado e agora vamos pensar no duelo contra a China", disse Tandara.

O Brasil teve um ótimo começo no jogo, abrindo 8/3. As russas chegaram a reagir, mas a seleção manteve a liderança no placar no segundo tempo técnico em 16/14 e a ampliou para fechar o primeiro set em 25/17.

No segundo, com boas atuações de Gabi e Bia, o Brasil chegou a abrir 7/3. A equipe, porém, permitiu a recuperação da Rússia ao passar a cometer muitos erros. As rivais empataram o placar em 15/15, viraram para 20/17 e fecharam a parcial em 25/23.

O Brasil voltou a oscilar no terceiro set, tanto que chegou a fazer 8/5, mas depois levou cinco pontos seguidos, ficando em desvantagem de 10/8. Mas a seleção conseguiu incrível virada, fazendo seis pontos consecutivos para assegurar a vitória por 25/23 após estar perdendo por 23/19.

No quarto set, o Brasil abriu 8/5 e depois, apoiado em uma grande sequência de saques de Bia, ampliou o placar para 16/8. Assim, com extrema facilidade, fechou a parcial em 25/12 e o jogo em 3 sets a 1, garantindo a primeira vitória na Copa dos Campeões.

"A chave do jogo foi o terceiro set quando saímos de uma grande dificuldade quando perdíamos por 23/19 e conseguimos a virada. A Rússia tem um time novo, com duas excepcionais atacantes que são com a Kosheleva e a Goncharova e ainda vai evoluir nesse ciclo olímpico. Nós também temos uma equipe nova e precisamos de jogos como esse para melhorarmos como time. Estar participando da Copa dos Campeões é importante para o nosso grupo", afirmou Zé Roberto.

A seleção voltará a jogar nesta quarta-feira, às 0h40 (horário de Brasília), diante da seleção chinesa, que derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1 (18/25, 25/18, 25/14 e 25/17) na sua estreia na Copa dos Campeões.