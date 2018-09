Seleção feminina de vôlei vence Camarões e vai à semifinal do Torneio de Montreux

A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada às semifinais do Torneio de Montreux. Nesta sexta-feira, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães encerrou a participação na fase de grupos com uma fácil vitória sobre Camarões por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/15 e 25/13.

O Brasil havia iniciado a sua participação no Grupo B do Torneio de Montreux com vitória sobre a Rússia por 3 a 1, na terça-feira, mas caiu no dia seguinte para a Polônia por 3 a 2. E nesta sexta assegurou o triunfo que garantiu a sua passagem às semifinais em primeiro lugar na chave, com sete pontos, um a mais do que a segunda colocada, a seleção russa.

Neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), o Brasil vai encarar a Itália em uma das semifinais do Torneio de Montreux, competição que a seleção usa como última etapa de preparação para o Mundial e a qual já venceu sete vezes, sendo a última delas no ano passado. E a outra semifinal envolverá a Rússia e a Turquia.

Ainda em busca da formação ideal para o Mundial, Zé Roberto escalou nesta sexta a seleção com a levantadora Dani Lins, as centrais Adenízia e Thaisa, as ponteiras Gabi e Fernanda Garay, a líbero Suelen e Rosamaria, improvisada na função de oposta.

Além disso, Roberta, Amanda, Monique Pavão e Carol entraram durante o duelo. Adenízia marcou dez pontos para o Brasil, um a mais do que Rosamaria. Já Christelle Nana Tchoudjang liderou Camarões com oito pontos.

Concentrado, o Brasil começou bem o jogo, abrindo boa vantagem no marcador, que chegou a ser de 16 a 8. Ainda assim, a equipe não diminuiu o ritmo, com Zé Roberto invertendo o 5-1 no final da parcial, com Roberta e Monique entrando nas vagas de Dani Lins e Rosamaria. Assim, fechou a parcial em 25 a 11. No segundo set, Zé Roberto seguiu fazendo trocas e o Brasil continuou sendo soberano, tendo fechado a parcial em 25/15.

Para a terceira parcial, Zé Roberto intensificou as trocas. Roberta, Amanda, Carol e Drussyla ganharam chance desde o início e o Brasil voltou a vencer fácil, fazendo 25/13 para fechar o jogo em 3 a 0, se garantindo nas semifinais do Torneio de Montreux.