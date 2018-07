Seleção feminina de vôlei vence fácil a Argentina na estreia do Sul-Americano

Atual campeã do Grand Prix - título conquistado há pouco mais de uma semana -, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou nesta terça-feira no Sul-Americano, que está sendo realizado na cidade de Cali, na Colômbia. Sem qualquer dificuldade, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou a Argentina por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/15 e 25/15 -, no ginásio Coliseo Evangelista Mora.

O Brasil é o maior vencedor na história do Sul-Americano com 19 títulos e venceu as últimas 11 edições da competição. Esta está sendo disputada, além das brasileiras, por Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela e Chile. No torneio continental, todas as equipes se enfrentarão e a seleção que conseguir o maior número de vitórias ficará com o título e com a vaga no Mundial de 2018, que será realizado no Japão.

Tudo indica que a hegemonia seguirá sem problemas nesta semana. Nesta terça-feira, o Brasil terá pela frente a Venezuela, às 17 horas (de Brasília). Na sequência, as adversárias serão Chile, na quarta, às 19 horas; Peru, na quinta, também às 19 horas; e Colômbia, na sexta, às 17h30.

Para se ter uma ideia da facilidade que o Brasil deverá encontrar em Cali, o time não perde um set sequer em jogos pelo Sul-Americano desde 1999. Nesta terça-feira, a Argentina - presente nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 - só ameaçou na primeira parcial. O Peru, do técnico brasileiro Luizomar de Moura, é o principal adversário neste hexagonal.

O Brasil está disputando o Sul-Americano com as levantadoras Roberta e Macris, as opostas Tandara e Monique, as ponteiras Natália, Rosamaria, Amanda e Drussyla, as centrais Adenízia, Bia, Carol e Mara e as líberos Gabi e Suelen. A ponteira Gabi, que se integrou à seleção feminina na última quinta-feira, está treinando com o grupo na Colômbia como preparação para a Copa dos Campeões, no Japão.

Nesta terça-feira, Zé Roberto Guimarães começou a partida com Roberta, Tandara, Natália, Adenízia, Bia, Rosamaria e a líbero Gabi. Entraram no jogo Macris, Amanda, Carol, Mara, Drussyla, Monique e Suelen.

Depois do jogo, o treinador fez uma análise da vitória do Brasil. "O time da Argentina evoluiu nos últimos anos e participou do Grand Prix nesta temporada. Nós tínhamos uma preocupação com esse jogo por ser uma partida de estreia, mas o time se comportou bem em todos os fundamentos. Nós sacamos muito bem e foi uma boa estreia", disse.

A ponteira Natália elogiou a concentração das brasileiras. "A Argentina é um dos melhores times que vamos enfrentar nesse Sul-Americano, por isso foi bom começarmos com essa vitória. É um campeonato de pontos corridos e esses três pontos de hoje serão importantes para a classificação final. A equipe se comportou bem, jogamos com seriedade e agora temos que pensar na Venezuela", afirmou.