Seleção feminina de vôlei vence fácil a Argentina na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou uma fácil vitória nesta quarta-feira pela Liga das Nações. Em Ancara, na Turquia, onde a equipe disputa a segunda semana de jogos, válidos pelo Grupo 8, a equipe derrotou a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/9, 25/21 e 25/14, em 1 hora e 13 minutos.

Esse triunfo foi o quarto da seleção em cinco jogos na Liga das Nações. O time dirigido por José Roberto Guimarães abriu a sua participação no torneio na semana passada, quando disputou uma chave em Barueri (SP) e somou dois triunfos, sobre Japão e Sérvia, e uma derrota, para a Alemanha.

Agora, então, em Ancara, a seleção triunfou na última terça-feira diante da anfitriã Turquia e agora bateu a Argentina. O resultado levou o Brasil a ascender para a terceira posição na classificação, com 12 pontos, atrás da Sérvia, pelos critérios de desempate, e dos Estados Unidos, com 13. E a equipe vai encerrar a sua participação na chave nesta quinta-feira, às 8 horas (de Brasília), quando terá pela frente a República Dominicana.

Nesta quarta-feira, Zé Roberto promoveu duas alterações na escalação do Brasil em comparação ao time que enfrentou as turcas, com a entrada de Carol no lugar de Adenízia e de Monique na vaga de Tandara, que ganhou um descanso após brilhar no confronto anterior.

Assim como em confrontos anteriores, Drussyla assumiu a titularidade a partir do segundo set, na vaga de Gabi. E o treinador também usou Mara, Macris e Rosamaria durante o duelo, assim como Gabriella, a Gabiru, como líbero. Monique se destacou ao ser a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos, quatro a mais do que Amanda. Já Elina Rodriguez fez oito pontos pela Argentina.

Diante de um adversário que perdeu todos os jogos que fez na Liga das Nações, o Brasil não teve problema para triunfar. E com um ritmo forte, abriu vantagem logo no começo do set inicial, chegando a liderar por 11/3 e o fechando em 25/9 após ataque certeiro de Monique.

O segundo set foi o mais equilibrado do duelo. A Argentina tentou resistir, chegou a estar na frente por 6/5, mas não impediu o triunfo brasileiro dessa vez por 25/21, novamente selado por Monique.

Já no terceiro set, as argentinas não conseguiram impor a mesma dificuldade. Zé Roberto aproveitou para rodar o elenco, com a entrada de reservas como Mara e Gabiru. A equipe não correu qualquer risco e fechou a parcial em 25/14, com um bloqueio de Rosamaria, selando o seu triunfo sobre a Argentina por 3 a 0.