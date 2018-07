Seleção feminina de vôlei vence 2º amistoso contra a Holanda

Apenas 13ª colocada no Grand Prix deste ano e no Mundial de 2014, a Holanda voltou a roubar um set da seleção brasileira feminina de vôlei. Neste domingo, em Eindhoven, o Brasil venceu o segundo amistoso contra as holandesas, por 3 a 1 (25/22, 19/25, 25/17 e 25/21). No sábado, havia ganhado por 2 a 1, num jogo encurtado por questões logísticas.

"Foi um bom jogo. Estamos evoluindo a cada partida e esses duelos são muito importantes já pensando na preparação para os Jogos Olímpicos. A Holanda tem um grupo forte que cresceu muito nos últimos anos. Ainda temos mais um jogo contra elas e uma semana de treinos por aqui. Vamos seguir trabalhando forte, sempre buscando a nossa evolução", comenta a líbero Leia.

A entrada dela na equipe foi uma das duas alterações promovidas pelo técnico Zé Roberto Guimarães com relação ao time que jogou no sábado. Também a ponteira Mari Paraíba foi escalada como novidade no Brasil, que também contou com a levantadora Dani Lins, a oposto Sheilla, a ponteira Gabi e as centrais Fabiana e Juciely. Natália e Camila Brait saíram.

"Conseguimos uma boa vitória hoje por 3 sets a 1. O nosso bloqueio e a defesa funcionaram bem e fomos capazes de segurar o forte ataque delas. A Holanda tem evoluído bastante e vai dar trabalho para muitas seleções. Vamos seguir trabalhando e fazer os ajustes necessários para o duelo de quarta-feira", disse Gabi.

O jogo de quarta-feira, em Amsterdã, será o último da série de amistosos contra a Holanda, na casa delas. Depois o Brasil joga o Campeonato Sul-Americano, em Cartagena, na Colômbia, de 29 de setembro a três de outubro.