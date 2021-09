Seleção feminina derrota o Peru na estreia do Sul-Americano de Vôlei na Colômbia

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou, nesta quarta-feira, com vitória sobre o Peru por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/23 e 25/18 no Sul-Americano de Barrancabermeja, na Colômbia. A equipe vice-campeã olímpica volta à quadra nesta quinta-feira, para enfrentar, às 19h30, a Argentina.

O técnico José Roberto Guimarães escalou Macris, Ana Cristina, Natália, Gabi, Carol, Carol Gattaz e Nyeme. As duas equipes finalistas da competição vão ter vaga no Mundial do ano que vem, na Holanda e Polônia.

A partida começou equilibrada. O Peru apostou em Regalado e Ortiz, enquanto a levantadora Macris buscou Ana Cristina. A seleção abriu 10 a 5 no placar e não teve problemas para fechar em 25 a 17.

O segundo set foi mais equilibrado. As peruanas fizeram 5 a 3, mas o Brasil reagiu e marcou 14 a 11. Com bom bloqueio, o Peru reequilibrou a parcial e encostou em 24 a 23. No final, a seleção brasileira se impôs e fez 25 a 23.

Com atuação destacada das ponteiras Natália e Gabi, o Brasil abriu quatro pontos (13 a 9) e conseguiu manter a vantagem no último set. Ana Cristina, mais uma vez, teve desempenho muito bom e colaborou bastante para a seleção finalizar em 25 a 18.