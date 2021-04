Seleção feminina estreia contra Canadá na Liga das Nações; equipe masculina pega Argentina

As seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei já conhecem a sequência de jogos que terão pela frente na disputa da edição de 2021 da Liga das Nações. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou a tabela oficial nesta sexta-feira e a equipe feminina estreia no dia 25 de maio contra o Canadá. Já a seleção masculina entra em quadra pela primeira vez no dia 28 contra a Argentina.

As duas equipes do Brasil seguem em ritmo forte de preparação no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). A feminina normalmente sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, enquanto que a masculina conta com a liderança dos auxiliares Carlos Schwanke e Ricardo Tabach enquanto o técnico Renan Dal Zotto se recupera da covid-19.

A Liga das Nações será realizada em sistema de bolha anunciada pela FIVB na cidade de Rimini, na Itália, em ambos os naipes. A competição acontecerá entre os dias 25 de maio e 27 de junho. O objetivo da entidade máxima do voleibol é permitir que as equipes joguem as partidas em total segurança durante todo o período do evento.

Confira a tabela das três primeiras rodadas da Liga das Nações:

FEMININO

25/05 - Brasil x Canadá - 16 horas

26/05 - Brasil x República Dominicana - 13 horas

27/05 - Brasil x Estados Unidos - 16 horas

MASCULINO

28/05 - Brasil x Argentina - 16 horas

29/05 - Brasil x Estados Unidos - 16 horas

30/05 - Brasil x Canadá - 13 horas