Seleção feminina estreia contra Holanda na fase final da Liga das Nações de Vôlei

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) definiu nesta sexta-feira a tabela da fase final da Liga das Nações feminina. A seleção brasileira vai estrear neste estágio da competição diante da Holanda. O confronto acontecerá no dia 28 de junho, na cidade de Nanquim, depois de o País folgar na primeira rodada.

Seis equipes se classificaram à fase final da Liga das Nações, após cinco semanas de disputa. Além de Brasil e Holanda, estão neste estágio do torneio Estados Unidos, Sérvia, Turquia e China, que entrou na competição já garantida por ser o país-sede.

Nesta reta final, as seis seleções restantes foram divididas em duas chaves. O Brasil está no Grupo B, ao lado de holandesas e chinesas. No Grupo A, estão norte-americanas, sérvias e turcas.

Duas seleções de cada chave se classificarão para as semifinais, que acontecerão no dia 30 de junho. Quem avançar vai disputar a grande final em 1.º de julho, justamente em Nanquim.

A seleção terminou a fase de classificação na terceira colocação, entre 16 participantes. Foram 12 derrotas e três derrotas para a equipe de José Roberto Guimarães. Agora, terá 13 dias de preparação para a estreia na fase final.